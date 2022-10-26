В соцсети просочилось видео о том, как в Китае наказывают за еду без масок

Ролик снятый в провинции Чжэнчжоу рассказывает о том, как действуют волонтеры, призванные следить за соблюдением ограничений.

В КНР используется старая коммунистическая практика создания летучих отрядов из молодых добровольцев – хунвейбинов, которые следят за соблюдением режимных норм.

В ролике в кафе зашли такие ковид-хунвейбины, коорые остались недовольны тем, что посетители находились за столом без масок. Они разбили мебель с недоеденными обедами большим топором.

В итоге пообедать в этом кафе можно будет не скоро.