В соцсети просочилось видео о том, как в Китае наказывают за еду без масок
2022-10-26 10:58
Ролик снятый в провинции Чжэнчжоу рассказывает о том, как действуют волонтеры, призванные следить за соблюдением ограничений.
В КНР используется старая коммунистическая практика создания летучих отрядов из молодых добровольцев – хунвейбинов, которые следят за соблюдением режимных норм.
В ролике в кафе зашли такие ковид-хунвейбины, коорые остались недовольны тем, что посетители находились за столом без масок. Они разбили мебель с недоеденными обедами большим топором.
В итоге пообедать в этом кафе можно будет не скоро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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