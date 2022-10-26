Балицкий: Запорожье превращается в Мариуполь из-за тысяч наёмников в городе

Глава администрации Запорожской области Владимир Балицкий утверждает, что Запорожье становится новым Мариуполем.

26 октября временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что неподконтрольный России город Запорожье становится новым Мариуполем из-за действий вооружённых сил Украины.

По данным Балицкого, украинские войска организуют укреплённые районы в городе, напоминающие собой устройство бункеров "Азовстали", а в самом Запорожье находятся тысячи иностранных наёмников.

К текущему моменту российские военные контролируют около 73 процентов территорий Запорожской области, и областной город Запорожье до сих пор находится под контролем Киева.