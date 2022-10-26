ERR: в Эстонии установят сирены оповещения о воздушном нападении
2022-10-26 11:00
Портал государственной телерадиовещательной компании Эстонии сообщил о планах установить сирены о воздушном нападении в городах страны.
Интернет-портал телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил о планах установить сирены о воздушном нападении в 22 крупных городах страны.
"Правительство Эстонии заключило контракт на закупку и установку сирен о воздушном нападении. Стоимость сделки оценили в 4,5 миллиона евро", - говорится в публикации.
EER сообщает, что завершить установку системы оповещения планируется уже до конце этого года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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