ERR: в Эстонии установят сирены оповещения о воздушном нападении

Портал государственной телерадиовещательной компании Эстонии сообщил о планах установить сирены о воздушном нападении в городах страны.

Интернет-портал телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил о планах установить сирены о воздушном нападении в 22 крупных городах страны.

"Правительство Эстонии заключило контракт на закупку и установку сирен о воздушном нападении. Стоимость сделки оценили в 4,5 миллиона евро", - говорится в публикации.

EER сообщает, что завершить установку системы оповещения планируется уже до конце этого года.