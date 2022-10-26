Iltalehti: Финляндия может разместить ядерное оружие НАТО на своей территории
Издание Iltalehti рассказало о законности размещения ядерного оружия Североатлантического альянса в Финляндии.
26 октября финское информагентство ltalehti сообщило, что официальный текст законопроекта о вступлении Финляндии в НАТО фактически не исключает, что ядерные боезаряды Североатлантического альянса могут быть размещены в этой стране у границ России.
По данным журнала ltalehti, закон о вступлении Финляндии в НАТО будет окончательно сформирован в течение двух недель, после чего поступит на рассмотрение лидерам стран-участниц Североатлантического альянса.
К текущему моменту 28 из 30 стран одобрили вступление Швеции и Финляндии в НАТО, однако споры на данный счёт до сих пор ведутся с Турцией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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