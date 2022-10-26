SpaceX отправит предпринимателя Денниса Тито на космическом корабле вокруг Луны
2022-10-26 11:06
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска сообщила в среду, что первый в мире космический турист Деннис Тито и его жена Акико зарегистрировались для полета вокруг Луны на ракете Starship компании, занимающейся исследованиями космоса.
82-летний инженер, ставший финансовым аналитиком, Тито был первым частным лицом, оплатившим поездку в космос на российском корабле "Союз ТМ-32" в 2001 году, когда он провел почти восемь дней на борту Международной космической станции.
Полет SpaceX продлится примерно неделю, и ракета пролетит в пределах 200 километров от Луны, не приземляясь на ее поверхность.
Тито и его жена - первые члены экипажа, которые будут объявлены для второго коммерческого космического полета Starship вокруг Луны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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