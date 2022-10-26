Полиция начала обыски в загородном доме Ксении Собчак в посёлке «Горки-8»

Сотрудники МВД начали обыскивать загородное имение Ксении Собчак, расположенное в Подмосковье.

Днём 26 октября ряд информационных агентств сообщили о том, что российские полицейские начали обыски в загородном доме журналистки Ксении Собчак, расположенном в дачном посёлке "Горки-8" под Москвой.

По данным Telegram-канала Baza, днём ранее был арестован коммерческий директор Собчак, в то время как сама журналистка разыскивается по уголовному делу.