Полиция начала обыски в загородном доме Ксении Собчак в посёлке «Горки-8»
2022-10-26 11:09
Сотрудники МВД начали обыскивать загородное имение Ксении Собчак, расположенное в Подмосковье.
Днём 26 октября ряд информационных агентств сообщили о том, что российские полицейские начали обыски в загородном доме журналистки Ксении Собчак, расположенном в дачном посёлке "Горки-8" под Москвой.
По данным Telegram-канала Baza, днём ранее был арестован коммерческий директор Собчак, в то время как сама журналистка разыскивается по уголовному делу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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