Балицкий: ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят тысячи наемников.

В среду утром РИА Новости сообщили, что временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские националисты превращают Запорожье во второй Мариуполь.

Балицкий сообщает, что в город прибывают тысячи иностранных наемников, повсеместно создаются укрепрайоны, как это было на "Азовстали", а военных расселяют по квартирам рядом с мирными жителями, делая их тем самым живым щитом.