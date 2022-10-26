Балицкий: Запорожье превращают в новый Мариуполь
2022-10-26 11:11
Балицкий: ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят тысячи наемников.
В среду утром РИА Новости сообщили, что временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские националисты превращают Запорожье во второй Мариуполь.
Балицкий сообщает, что в город прибывают тысячи иностранных наемников, повсеместно создаются укрепрайоны, как это было на "Азовстали", а военных расселяют по квартирам рядом с мирными жителями, делая их тем самым живым щитом.
Опубликовано: Елена Калиновская
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Власти Казахстана организуют встречу лидеров Центральной Азии и ЕС в Астане
Риши Сунак отказался от поездки на Украину, несмотря на приглашение Зеленского
Вольфович назвал главную цель США в современной ситуации
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО