Politico: Украину огорчили планы нового премьер-министра Великобритании сократить военный бюджет
Американское издание сообщает о недовольстве украинских парламентариев вызванного планами нового британского премьера сократить оборонный бюджет страны.
Politico сообщает о недовольстве украинских парламентариев вызванного планами нового британского премьера сократить оборонный бюджет страны.
"Риши Сунак так ничего и не сказал о защите Европы от военной опасности со стороны России кроме того, что военное финансирование будет сокращено", - цитирует американское издание свои источники в украинской Верховной раде.
Politico отмечает, что Сунак все же попытался успокоить Киев, который все еще сильно тоскует по своему союзнику Борису Джонсону, заявив о том, что конфликт в Украине нужно как можно быстрее остановить.
Опубликовано: Максим Алексеев
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