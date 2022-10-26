Politico: Украину огорчили планы нового премьер-министра Великобритании сократить военный бюджет

Американское издание сообщает о недовольстве украинских парламентариев вызванного планами нового британского премьера сократить оборонный бюджет страны.

Politico сообщает о недовольстве украинских парламентариев вызванного планами нового британского премьера сократить оборонный бюджет страны.

"Риши Сунак так ничего и не сказал о защите Европы от военной опасности со стороны России кроме того, что военное финансирование будет сокращено", - цитирует американское издание свои источники в украинской Верховной раде.

Politico отмечает, что Сунак все же попытался успокоить Киев, который все еще сильно тоскует по своему союзнику Борису Джонсону, заявив о том, что конфликт в Украине нужно как можно быстрее остановить.