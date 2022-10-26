Певица Ольга Орлова рассказала об отношении к русским за границей

Многие туристы боятся сейчас ехать не то, что в Европу, но и в Турцию из-за опасений негативного отношения, но певица это опровергла.

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова недавно вернулась из Милана. 44-летняя звезда ждет второго ребенка, в Европе она отдыхала вместе с мужем. Ранее в этом году чета совершила вояж в Турцию, сообщает Космополитен.

В соцсетях певица рассказала об отношении к русским за границей. Многие туристы боятся сейчас ехать не то, что в Европу, но и в Турцию из-за опасений негативного отношения. Ольга призналась: лично она с косыми взглядами не сталкивалась ни разу.

«Везде, где была, относятся к русским хорошо. Это - Италия, Франция, Турция. Никто не посмотрел косо», - поделилась исполнительница.

Ольга считает, что и в сложные времена нужно оставаться людьми. Однако сама поездка в Италию для Ольги оказалась не очень приятной. Звезду обокрали на улице в Милане, а потом при перелете через Баку в аэропорту потерялся чемодан.

Издание напоминает, что в сентябре 2021-го года Орлова вышла замуж. По словам артистки, с будущим супругом она познакомилась в ресторане. Мужчина сразу стал за ней ухаживать, но певица долго к нему присматривалась. Супруга звезды зовут Валерий, он бизнесмен и старше жены на 10 лет