Mercedes собирается продать акции российских дочерних компаний

Производитель автомобилей Mercedes-Benz собирается полностью уйти из России и продать свои доли в российских дочерних компаниях местному инвестору.

Как заявил в среду, 26 октября, финансовый директор Харальд Вильгельм в Штутгарте, Mercedes-Benz полностью покинет РФ.

Инвестором станет автодилер «Автодом». однако завершение сделки еще подлежит официальному согласованию.

Вильгельм назвал действия компании по выходу с рынка «последовательными шагами» после того, как компания уже прекратила экспорт автомобилей в Россию и свернуло производство на своих предприятиях.