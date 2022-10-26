Mercedes собирается продать акции российских дочерних компаний
2022-10-26 11:29
Производитель автомобилей Mercedes-Benz собирается полностью уйти из России и продать свои доли в российских дочерних компаниях местному инвестору.
Как заявил в среду, 26 октября, финансовый директор Харальд Вильгельм в Штутгарте, Mercedes-Benz полностью покинет РФ.
Инвестором станет автодилер «Автодом». однако завершение сделки еще подлежит официальному согласованию.
Вильгельм назвал действия компании по выходу с рынка «последовательными шагами» после того, как компания уже прекратила экспорт автомобилей в Россию и свернуло производство на своих предприятиях.
Опубликовано: Тарас Медведев