Начальник Генштаба ВС Беларуси рассказал о путях повышения боеспособности армии

Генерал-майор Виктор Гулевич заявил о необходимости перехода к большей мобильности и самостоятельности войск.

В ходе занятий по предметам боевой подготовки необходимо переходить к повышению мобильности и самостоятельности отдельных подразделений, это повысит боеспособность армии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.

"Исходя из существующих реалий необходимо переоснастить и дооснастить наши подразделения", - добавил он.

Генерал-майор Гулевич уточнил, что речь идет в том числе о беспилотных летательных аппаратах различного назначения, которые позволяют выполнять на поле боя разнообразный спектр задач.