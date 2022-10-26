Бывший президент Молдавии предостерег Украину от обстрелов Приднестровья

Игорь Дадон выразил надежду на то, что Украина не рискнет наносить удары по территории Приднестровской Молдавской республики.

Бывший президент Молдавии Игорь Дадон выразил надежду на то, что Украина не рискнет наносить удары по территории Приднестровской Молдавской республики.

"Если это произойдет, то реакция должна быть однозначной. Это прямое посягательство на суверинет и территориальную целостность Молдавии", - сказал он.

Игорь Дадон подчеркнул, что руководству Молдоавии не удалось полностью разрешить противоречия с Приднестровьем, однако мировое сообщество, в том числе Украина признают эту территорию неотьемлемой частью страны.

Поэтому гипотетический обстрел Приднестровья со стороны ВСУ должен расцениваться Кишеневом, как удар по своей территории, со всеми вытекающими отсюда последствиями.