Техника Apple переходит на порт USB-C согласно новым законам ЕС

В свете новых законов Европейского союза вся техника Apple будет заряжаться исключительно через порты USB-C.

Техника Apple будет заряжаться исключительно через порты USB-C в свете новых законов Европейского союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в руководстве компании.

"Apple будет соблюдать законы Европейского союза также, как и ранее выполнял все предписанные правила", - сказали в руководстве Apple.

По сведениям Bloomberg переход на порты USB-C произойдет уже в следующем году.