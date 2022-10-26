Активисты Just Stop Oil облили краской автосалоны Bugatti, Ferrari и Bentley в Лондоне

Двое участников акции "Остановим нефть" были арестованы после того, как сегодня утром облили оранжевой краской автосалоны HR Owen, Bugatti, Ferrari и Bentley на площади Беркли в центре Лондона.

Организация Just Stop Oil сообщила, что 31-летняя Эмма Браун и 28-летняя Кармен Лиан приехали из Шотландии, чтобы провести акцию с требованием к правительству прекратить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Столичная полиция подтвердила, что два человека были арестованы за нанесение ущерба.

Сегодняшняя акция последовала за тремя неделями непрерывного сопротивления сторонников движения Just Stop Oil, в течение которых полиция произвела 585 арестов.

В понедельник группа протестующих была арестована за то, что бросила шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Карла III в музее мадам Тюссо.