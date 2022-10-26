Проект присоединения Финляндии к НАТО допускает размещение там ядерного оружия

Согласно проекту о вступлении Финляндии в НАТО в стране может быть размещено ядерное оружие.

Проект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещения в стране военных баз альянса, а также ядерного оружия, сообщает Lltalehti со ссылкой на свои информированные источники.

"Законопроект позволит ввести ядерное оружие на территорию Финляндии", - сообщает агентство.

Согласно сведениям Lltalehti министр обороны Антти Кайкконен и глава МИД Пекка Хаависто в ходе переговоров о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс дали обещание, что никаких ограничений относительно свое членства в НАТО не будет.