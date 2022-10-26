Старший сын Андрея Макаревича Иван делает карьеру в разных жанрах

Макаревич-младший снимается в кино, играет в театре, озвучивает героев, пишет и исполняет свою музыку.

Если музыкант Андрей Макаревич в последнее время из-за его критики СВО находится в фокусе внимания многих СМИ, о его сыне Иване Макаревиче пишут меньше.

Тем временем ему похвастать есть чем: 35-летний артист снялся в нескольких десятках фильмов. А в "Доме солнца" практически сыграл своего отца - молодого, оппозиционно настроенного музыканта.

Иван Андреевич не только снимается в кино, он также играет в театре, озвучивает героев, пишет и исполняет музыку. Молодой человек родился в браке с Аллой Голубкиной. Брак звезд был счастливым, спокойным, однако родители мальчика все равно со временем развелись.

Сын Иван остался с матерью, но отец поддерживал сына, помогал финансово. Но свою карьеру Иван, по его словам, строил сам, без помощи родственика.

Молодой человек осознает, что жизнь не белая и не черная, что у нее множество оттенков. Иван не высказывает резких суждений, как отец.

Что касается личной жизни, Макаревич-младший ее не афиширует. Лет 8 назад ходили слухи, будто у него роман с Настасьей Самбурской, но актеры оказались просто друзьями.

Позже в СМИ появилась информация, что Иван Андреевич женился на американской актрисе, но, судя по всему, это тоже оказалось домыслами. Бесспорно одно: Иван Макаревич продолжает работать в разных жанрах, развиваться творчески.