Замглавы исполкома ОНФ: россияне активно помогают проекту «Все для Победы»

Замглавы исполкома ОНФ сообщил, что россияне перевели на проект «Все для Победы» три миллиарда рублей.

В среду днем РИА Новости сообщили, что заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы" сообщил, что россияне и российские компании постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих.

Горбунов сообщает, что это люди разной возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие, известно что на данный момент на этот проект уже перечислено три миллиарда рублей.