Полиция проводит обыск в особняке Собчак

Правоохранительные органы прибыли в особняк журналистки Ксении Собчак с обыском. Это связано с тем, что коммерческий директор знаменитости Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела.

Представители правоохранительных органов столицы прибыли с обыском в загородный дом журналистки, ведущей и блогера Ксении Собчак. Эти действия производятся в рамках уголовного дела в отношении коммерческого директора знаменитости Кирилла Суханова, о чём сообщает ТАСС.

Сотрудник полиции, прибывший с обыском в особняк знаменитой блондинки, сообщил, что у Собчак проводится обыск по делу о вымогательстве, в котором обвинён ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

К самой Собчак у правоохранителей претензий нет.