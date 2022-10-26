Сергей Жигунов посмеялся над слухами о своей смерти

Заслуженный артист на такую новость отреагировал очень лаконично, заявив: «А я и не знал».

Сергею Жигунову не привыкать слышать о себе самые разные нелепицы. Потому даже новость о собственной смерти заслуженного артиста России не вывела из себя, сообщает СтарХит.

«Ушел Сергей Жигунов… Об отравлении актера сообщили час назад…» — написали некоторые интернет-СМИ, сопроводив "новость" роликом с фото артиста.

Сергей Викторович отреагировал на нее лаконично. «А я и не знал», - заявил 59-летний актер.

Как напоминает издание, полтора года назад Жигунов официально женился на журналистке Виктории Ворожбит. В марте они отметили годовщину свадьбы.

«Решили поужинать вдвоем в ресторане. Ну, не вдвоем, разумеется, а втроем, со Степой (домашний питомец). Просто перешли дорогу и заняли столик в итальянском ресторане возле дома. Там Степу любят, ему ставят отдельный стульчик, наливают воду и всячески приветствуют», — делилась Ворожбит в личном блоге.