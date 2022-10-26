Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО

Данную информацию финская газета Iltalehti получила от источников, близких к канцелярии президента и имеющих доступ к проекту Закона о членстве Финляндии в составе Североатлантического альянса.

Как сообщает издание, в данном документе допускается вероятность размещения ядерного оружия Запада на территории Финляндии. По имеющейся информации, документ был разработан при непосредственном участии МВД, МИД и Министерства обороны Финляндии, и в скором времени должен поступить на рассмотрение в национальный парламент (срок рассмотрения — две недели).

Согласно проекту Закона, на территории Финляндии также смогут располагаться военные базы НАТО и контингенты сил Североатлантического альянса.