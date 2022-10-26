Власти Казахстана организуют встречу лидеров Центральной Азии и ЕС в Астане
2022-10-26 12:46
Пресс-служба президента Казахстана сообщила о встрече лидеров Центральной Азии и Европейского совета в Астане.
Лидеры Центральной Азии и президент Европейского совета встретятся Астане, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета встретятся в Астане", - говорится в публикации.
В пресс-службе казахстанского лидера уточнили, что встреча пройдет 27 октября.
Опубликовано: Максим Алексеев