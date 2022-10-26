Жительница США подала иск против L'Oréal, утверждая, что средства для выпрямления волос вызвали рак матки

Согласно иску, 10 августа 2018 года у Митчелл был диагностирован рак матки, и 24 сентября 2018 года она перенесла полную гистерэктомию в Больничном центре Бун в Миссури.

Адвокат Бен Крамп, подал в пятницу иск от имени 32-летней жительницы Миссури Дженни Митчелл, утверждая, что рак матки Митчелл "был вызван длительным воздействием химических веществ, разрушающих эндокринную систему, которые содержатся в средствах по уходу за волосами ответчиков".

Митчелл сказала, что начала пользоваться продукцией компании L'Oréal примерно в третьем классе, когда ей было 8 лет.

В иске она утверждает, что у нее нет семейной истории рака или рака матки.

Согласно иску, она требует компенсации в размере более 75 000 долларов.