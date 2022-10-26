Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации

По мнению бывшего главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, недавно посетившего зону боевых действий, характер специальной военной операции значительно изменился.

Как заявил Рогозин, российским войскам приходится воевать не против разобщенной украинской армии, как это предполагалось в начале специальной военной операции, а против хорошо мотивированного, прекрасно обученного и оснащенного врага.

Это обусловлено активным участием НАТО: как отметил Рогозин, Североатлантический альянс превратил Украину в полигон для практических испытаний современных вооружений, а также для отработки тактики и стратегии ведения военных действий. Поэтому, как подчеркнул Рогозин, следует трезво оценивать силу и потенциал врага, и полностью осознавать, с кем в реальности приходится иметь дело российской армии, а также исключить любые шапкозакидательские настроения.