США, Япония, Южная Корея предупреждают ответном ударе, если Северная Корея проведет ядерное испытание

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея сделали предупреждение в среду, что будут проведены ответные меры в случае, если Северная Корея проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

Вашингтон и его союзники считают, что Северная Корея может вот-вот возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

“Мы согласились с тем, что беспрецедентный масштаб ответа будет необходим, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание”, - заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон на пресс-конференции в Токио.

Чо выступал вместе со своими японскими и американскими коллегами, заместителем министра иностранных дел Такео Мори и заместителем госсекретаря Уэнди Шерман.