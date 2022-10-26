Ученые утверждают, что Антарктиде грозит опасность, а с ней и всей Земле

Замерзший континент в опасности, а вместе с ним и вся земля, отмечают ученые, потому что среды обитания планеты взаимосвязаны.

В полярных регионах температура повышается особенно резко в результате изменения климата. По данным Ассоциации Антарктики и Северного Ледовитого океана (АСОК), коалиции экологических организаций из 40 стран, «Антарктический полуостров и Западная Антарктида, в частности, нагревались в два раза быстрее, чем в среднем по миру во второй половине 20-го века».

«Таяние массивов антарктического льда будет иметь фатальные последствия для глобальных океанских течений и резкого повышения уровня моря во всем мире», — говорит эксперт WWF Тим Пэкайзер. Когда в начале этого года в восточной Антарктиде откололся огромный айсберг, эксперт НАСА Кэтрин Колелло предупредила: «Это признак того, что может произойти». Колосс, потерявший связь с материком, был размером с Рим.

К этому добавляется перелов. Особенно пострадал криль, мелкие креветкообразные ракообразные, численность которых резко сократилась. Мини-животные в начале пищевой цепи поддерживают работу всей экосистемы.

Поэтому более строгие правила промысла криля являются одним из центральных пунктов 41-й конференции Антарктической комиссии АНТКОМ, которая будет проходить в Хобарте, Тасмания, до 4 ноября. АНТКОМ отвечает за управление промыслом криля и за определение морских охраняемых районов.

По словам наблюдателей, на конференции, такие страны, как Норвегия, Китай, Южная Корея, Украина и Чили, ведут концентрированный вылов криля. Антарктический криль (Euphausia superba) не только перерабатывается в корм для рыб, но и пользуется большим спросом в косметической и фармацевтической промышленности, а также в качестве чудодейственного масла и пищевой добавки с омега-3 жирными кислотами.

Но прежде всего криль является основным пищевым организмом для всей экосистемы с ее пингвинами, китами, тюленями и морскими птицами, говорит эксперт по крилю Беттина Мейер из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера.

«Если он рухнет, пострадают все эти животные», - отметила Мейер.

Однако, в последние годы промысел криля приобрел совершенно новое измерение, так что текущие квоты на вылов достигаются все раньше и раньше. Кроме того, траулеры использовали новые приемы.

«Они больше не ловят сетями, а используют всасывающий механизм, который всасывает целые стаи, как пылесос», — говорит морской биолог, принимающий участие в конференции в Хобарте.

«Из всех морей мира Южный океан поглощает больше всего углерода и снабжает мировой океан питательными веществами», — объясняет Саша Мюллер-Креннер, федеральный директор Немецкой экологической помощи: «Многие не знают, как маленькие существа, такие как криль, и крупные существа, такие как киты, способствуют поддержанию запасов углерода». Это происходит, когда скелеты и экскременты животных опускаются на морское дно.

Вся экосистема Южного океана выиграет от более эффективного управления рыболовством и создания новых морских охраняемых территорий, говорит Тим Пэкайзер из WWF. В Хобарте вновь будут обсуждаться три потенциальных охраняемых района в Восточной Антарктиде, на Антарктическом полуострове и в богатом видами море Уэдделла. В общей сложности речь идет о площади почти в четыре миллиона квадратных километров.

Германия уже разработала предложение для нетронутого моря Уэдделла в 2016 году. Морской заповедник станет крупнейшим в мире. По словам Пакайзера, на сегодняшний день описано около 14 000 видов, обитающих в море Уэдделла или на его территории.

«К ним относятся шесть видов тюленей и двенадцать видов китов», - отмечает эксперт.

Теперь федеральное правительство хочет снова продвинуть проект вперед. Хотя 25 из 27 членов поддерживают его, прорыва из-за противодействия со стороны Китая и России так и не произошло. Решения АНТКОМа должны быть единогласными.

«К сожалению, мы должны понимать, что с годами АНТКОМ стал политизированным», — сказал соучредитель Asoc Джеймс Барнс. Там, где раньше последнее слово было за наукой, теперь на первый план выходят экономические интересы стран. Это сопровождается гонкой в рыболовной отрасли, «и это в то время, когда защита биоразнообразия действительно должна иметь приоритет».

Антарктида включает континент Антарктиды и окружающий его Южный океан. Этот регион известен как «последняя пустыня на земле». Экосистема Антарктиды, известная своими огромными айсбергами и императорскими пингвинами, содержит множество других менее заметных чудес. Холодные, богатые кислородом воды являются домом для видов животных, которые прекрасно приспособились к суровым условиям жизни, в том числе губок, которые могут жить до 10 000 лет, и нототениоидей (антарктических рыб), которые вырабатывают антифриз в виде белков в своем организме.

Замерзший континент признан общим достоянием мира. В 1959 году двенадцать стран подписали Договор об Антарктике, включая Советский Союз. Это включает, например, мирное использование Антарктики и отсрочку национальных территориальных претензий, а также международное сотрудничество в исследованиях и запрет на военную деятельность. На сегодняшний день число договаривающихся государств выросло до более чем 50, включая Китай. Статус охраны действует бессрочно, но протокол охраны окружающей среды, дополнительно принятый в 1991 году, заканчивается в 2048 году.