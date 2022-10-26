Эксцентричная Лолита: почему певица, несмотря на свои выходки, вызывает восхищение

Милявская подкупает своей искренностью, рассказывая без прикрас о преодолении трудностей, тем самым вдохновляя зрителей на веру в лучшее.

В этом году любимой многими артистке исполнится 59 лет. О ней говорят, о ней спорят, ею восхищаются. А как начинался большой путь будущей звезды?

Лолита родилась в маленьком городке Мукачево на Украине, а позже с родителями переехала в Киев. Отец Марк Львович Горелик был актером и режиссером эстрады, мать Алла Дмитриевна Никифорова была джазовой певицей. Так что и у дочки была одна дорога - стать певицей, что и случилось.

На сцене Лолита стала выступать уже в 12 лет, а через год - работала на подпевках у Ирины Понаровской. В 1985-м, когда она была студенткой Одесской филармонии, с Александром Цекало они начали выступать вместе и создали Кабаре-дуэт "Академия".

Вместе поехали покорять Москву, и у них получилось. Дуэт стал очень популярным: Лолита и Александр записывали песни, снимали клипы, вели передачи на телевидении.

Но после взлета был провал: мини-коллектив распался, и Милявской пришлось создавать себе новый образ, по-новому утверждать себя на сцене и на ТВ.

Артистка не скрывала и откровенно рассказывала в интервью, что ей пришлось пройти через истерики, трудности. Было дело - она даже злоупотреляла алкоголем, но в итоге смогла справиться и с этим.

По словам звезды, она "собирала себя по частям", познала всю "радость" общения с докторами и капельницами. Но справилась, в очередной раз вышла замуж и вновь заблистала на сцене.

После этого были новые разводы и браки (всего их пять), и новые взлеты и падения. Труд не прошел даром: в 2014-м певица попала, по версии Forbes, в двадцатку самых богатых российских музыкантов.

Сегодня она - одна из самых популярных и востребованных певиц России. Продолжает радовать зрителей старыми хитами и новыми песнями.

Как стало известно, недавно артистка перевезла в Москву свою дочь Еву и маму, которые раньше жили в Киеве. Так что после многих лет жизни на расстоянии семья воссоединилась, что наверняка прибавило звезде новых творческих сил.