Гаага расследует деятельность китайских полицейских центров в Нидерландах
МИД Нидерландов заявило в среду (26 октября), что начало расследование по сообщениям о том, что Китай создал в Нидерландах два незаконных полицейских центра, которые он использует для наблюдения за диссидентами.
«Министерство иностранных дел в настоящее время расследует деятельность так называемых полицейских центров. Когда у нас будет больше ясности по этому вопросу, будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель министерства Максим Ховенкамп.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Китая развернули офисы под видом коммерческих структур в Голландии и Швейцарии для наблюдения за представителями оппозиции КПК и их свзяей с междунардными и европейскими структутрами.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с экс-возлюбленным Бузовой Щербаком
Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с бывшим избранником поющей ведущей Ольги Бузовой, актёром Жаном-Мишелем Щербаком.Подробнее...
-