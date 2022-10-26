Гаага расследует деятельность китайских полицейских центров в Нидерландах

МИД Нидерландов заявило в среду (26 октября), что начало расследование по сообщениям о том, что Китай создал в Нидерландах два незаконных полицейских центра, которые он использует для наблюдения за диссидентами.

«Министерство иностранных дел в настоящее время расследует деятельность так называемых полицейских центров. Когда у нас будет больше ясности по этому вопросу, будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель министерства Максим Ховенкамп.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Китая развернули офисы под видом коммерческих структур в Голландии и Швейцарии для наблюдения за представителями оппозиции КПК и их свзяей с междунардными и европейскими структутрами.



