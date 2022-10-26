Вольфович: США пытаются втянуть Беларусь в международный конфликт

Госсекретарь СБ Беларуси Александр Вольфович заявил о попытках Вашингтона втянуть Минск в международный конфликт.

26 октября интернет-издание «БелТА», со ссылкой на своего репортёра, сообщило о том, что государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области заявил, что Соединённые Штаты пытаются втянуть белорусское государство в международный конфликт.

Вольфович отметил, что подобные ситуации наблюдались в 2020 году, когда Белый дом предпринял провальную попытку «втянуть Беларусь в эту череду событий и сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации», и миграционная ситуация на белорусско-польской границе в 2021 году.