Вольфович: США пытаются втянуть Беларусь в международный конфликт
Госсекретарь СБ Беларуси Александр Вольфович заявил о попытках Вашингтона втянуть Минск в международный конфликт.
26 октября интернет-издание «БелТА», со ссылкой на своего репортёра, сообщило о том, что государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области заявил, что Соединённые Штаты пытаются втянуть белорусское государство в международный конфликт.
Вольфович отметил, что подобные ситуации наблюдались в 2020 году, когда Белый дом предпринял провальную попытку «втянуть Беларусь в эту череду событий и сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации», и миграционная ситуация на белорусско-польской границе в 2021 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с экс-возлюбленным Бузовой Щербаком
Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с бывшим избранником поющей ведущей Ольги Бузовой, актёром Жаном-Мишелем Щербаком.Подробнее...
-