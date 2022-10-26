Командующий ВС Литвы призвал отказаться от передачи оружия Украине
Генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал Госсовет Литвы по обороне не передавать оружие Украине.
Командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал Государственный Совет Литвы по обороне не передавать оружие Украине. Речь идет о состоящих на вооружении литовской армии гаубицах PzH 2000 и систем противовоздушной обороны NASAMS.
"Я не смогу выполнять задачи по обороне страны без наличия действенных средств", - сказал генерал.
Репшис подчеркнул, что Литва должна искать другие способы поддержки Украины. Передача вооружений Киеву может быть осуществлена только в случае закупки нового оружия, доплнил литовский командующий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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