Командующий ВС Литвы призвал отказаться от передачи оружия Украине

Генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал Госсовет Литвы по обороне не передавать оружие Украине.

Командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал Государственный Совет Литвы по обороне не передавать оружие Украине. Речь идет о состоящих на вооружении литовской армии гаубицах PzH 2000 и систем противовоздушной обороны NASAMS.

"Я не смогу выполнять задачи по обороне страны без наличия действенных средств", - сказал генерал.

Репшис подчеркнул, что Литва должна искать другие способы поддержки Украины. Передача вооружений Киеву может быть осуществлена только в случае закупки нового оружия, доплнил литовский командующий.