Брэд Питт и Эмили Ратаковски встречаются, но неофициально

Актер Брэд Питт и супермодель Эмили Ратаковски, как сообщается, недавно встречались, но официально не встречаются, после того как она рассталась с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.

Брэд Питт и Эмили Ратаковски, похоже, становятся все ближе друг к другу.

Говорят, что актер Bullet Train и супермодель Versace в последнее время часто встречаются, но официально не встречаются.

Инсайдер утверждает, что пара в возрасте 58 и 31 года соответственно проводила время вместе после того, как Эмили рассталась с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.

Эмили проводила время в Нью-Йорке, ненадолго задержалась в Италии на показе Versace, а в воскресенье Брэд провел некоторое время в Париже.