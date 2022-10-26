Брэд Питт и Эмили Ратаковски встречаются, но неофициально
Актер Брэд Питт и супермодель Эмили Ратаковски, как сообщается, недавно встречались, но официально не встречаются, после того как она рассталась с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.
Брэд Питт и Эмили Ратаковски, похоже, становятся все ближе друг к другу.
Говорят, что актер Bullet Train и супермодель Versace в последнее время часто встречаются, но официально не встречаются.
Инсайдер утверждает, что пара в возрасте 58 и 31 года соответственно проводила время вместе после того, как Эмили рассталась с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.
Эмили проводила время в Нью-Йорке, ненадолго задержалась в Италии на показе Versace, а в воскресенье Брэд провел некоторое время в Париже.
Опубликовано: Силивончик Алина
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