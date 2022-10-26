Авиакомпания Qatar Airways получила иск из-за принудительного вагинального досмотра в аэропорту

Пять женщин подали в суд на правительство Катара и авиакомпанию Qatar Airways в связи с принудительным вагинальным досмотром и другими процедурами, проведенными под дулом пистолета в аэропорту Дохи два года назад.

Женщины требуют возмещения ущерба от авиакомпании Qatar Airways и Управления гражданской авиации Катара, принадлежащего правительству Катара, за "незаконный физический контакт" и ущерб их психическому здоровью, включая депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.

Несколько женщин, летевших рейсом авиакомпании Qatar Airways в Сидней были выведены из самолета и подвергнуты инвазивному гинекологическому осмотру в октябре 2020 года после того, как в туалете аэропорта был обнаружен брошенный новорожденный.

Брошенные новорожденные - это проблема в стране, где женщин, забеременевших вне брака, сажают в тюрьму.

В иске говорится, что женщин заперли в комнате и под дулом пистолета попросили снять нижнее белье для проведения досмотра.

Одна из женщин, 33-летняя медсестра, рассказала, что с тех пор она больше не путешествует.

Официальные лица изначально настаивали на том, что обыски "совершенно не соответствуют культуре и ценностям Катара". После бурных споров чиновники принесли извинения, а сотрудник аэропорта, который организовал обыск, был арестован и в итоге получил условный срок.

По состоянию на вечер субботы правительство Катара еще не ответило на иск.

Новорожденный, обнаруженный в день обыска, выжил и был передан в социальные службы.

В Катаре запрещены внебрачные половые связи, а женщинам-мигрантам, забеременевшим вне брака, грозит тюремное заключение.