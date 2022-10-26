В Херсоне диверсанты с гранатомётом напали на Днепровское РОВД

В Херсоне неизвестные диверсанты напали на Днепровское РОВД города, выстрелив из РПГ.

В среду, 26 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о том, что группа диверсантов напала на Днепровское РОВД города Херсона, чтобы завладеть оружием местных правоохранителей.

Отмечается, что неизвестные диверсанты, поиск с целью задержания которых в настоящее время продолжается, успели один раз выстрелить из ручного противотанкового гранатомёта.