Главы МИД стран НАТО проведут переговоры в Бухаресте

2022-10-26 13:49

Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО проведут встречу в столице Румынии.

Главы МИД стран-участниц Североатлантического альянса проведут переговоры в Бухаресте 29-30 ноября, сообщили в пресс=службе НАТО.

Повестка не разглашается. Планируется, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг даст предварительную пресс-конференцию.

Опубликовано: Максим Алексеев