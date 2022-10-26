Главы МИД стран НАТО проведут переговоры в Бухаресте
2022-10-26 13:49
Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО проведут встречу в столице Румынии.
Главы МИД стран-участниц Североатлантического альянса проведут переговоры в Бухаресте 29-30 ноября, сообщили в пресс=службе НАТО.
Повестка не разглашается. Планируется, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг даст предварительную пресс-конференцию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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