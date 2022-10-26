Диверсионная группа совершила нападение на РОВД в Херсоне

Экстренные службы Херсонской области сообщили о нападении на районный отдел внутренних дел.

Диверсионная группа совершила нападение на районный отдел внутренних дел в городе Херсоне, сообщают региональные экстренные службы.

Сообщается, что по предварительной версии. нападение совершено с целью завладения оружием. Диверсанты успели выстрелить из противотанкового гранатомета (РПГ).

Принимаются меры к поиску и уничтожению диверсантов.