Диверсионная группа совершила нападение на РОВД в Херсоне
2022-10-26 13:57
Экстренные службы Херсонской области сообщили о нападении на районный отдел внутренних дел.
Диверсионная группа совершила нападение на районный отдел внутренних дел в городе Херсоне, сообщают региональные экстренные службы.
Сообщается, что по предварительной версии. нападение совершено с целью завладения оружием. Диверсанты успели выстрелить из противотанкового гранатомета (РПГ).
Принимаются меры к поиску и уничтожению диверсантов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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