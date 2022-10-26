Алексей Леонков: NASAMS не смогут закрыть небо над Украиной
Известный военный эксперт высказал мнение о невозможности силами поставленных для ВСУ систем ПВО прикрыть небо над Украиной.
Известный военный эксперт Алексей Леонков заявил, что поставленных для украинской армии двух установок систем противовоздушной обороны NASAMS не хватит для покрытия воздушного пространства Украины.
"Можно прикрыть два стратегических объекта, в какой-то степени Киев, но не всю Украину", - сказал эксперт.
Ранее сообщалось о развертывании в Украине американских систем NASAMS. Киев просит у США более эффективные системы ПВО Patriot, однако Пентагон отказывает в поставках этих видов вооружений.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с экс-возлюбленным Бузовой Щербаком
Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с бывшим избранником поющей ведущей Ольги Бузовой, актёром Жаном-Мишелем Щербаком.Подробнее...
-
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Мышление нового типа: как человек попал под влияние социальных сетей
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО
Ксения Собчак выехала из России через Беларусь
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность