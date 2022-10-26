Алексей Леонков: NASAMS не смогут закрыть небо над Украиной

Известный военный эксперт высказал мнение о невозможности силами поставленных для ВСУ систем ПВО прикрыть небо над Украиной.

Известный военный эксперт Алексей Леонков заявил, что поставленных для украинской армии двух установок систем противовоздушной обороны NASAMS не хватит для покрытия воздушного пространства Украины.

"Можно прикрыть два стратегических объекта, в какой-то степени Киев, но не всю Украину", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось о развертывании в Украине американских систем NASAMS. Киев просит у США более эффективные системы ПВО Patriot, однако Пентагон отказывает в поставках этих видов вооружений.