В Москве выросло количество криптоматов
В столице в этом году появилось 14 новых аппаратов, а общее их количество в России составляет 52 штук.
Устройства позволяют покупать и обменивать криптовалюту с зачислением ее на криптокошелек.
Снятие наличных в этих аппаратах невозможно.
Установкой криптоматов занимается компания RusBit.
По мнению компании RusBit, установка криптоматов полностью легальна, ссылаясь на то, что цифровая валюта является товаром согласно закону N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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