В Москве выросло количество криптоматов

В столице в этом году появилось 14 новых аппаратов, а общее их количество в России составляет 52 штук.

Устройства позволяют покупать и обменивать криптовалюту с зачислением ее на криптокошелек.

Снятие наличных в этих аппаратах невозможно.



Установкой криптоматов занимается компания RusBit.

По мнению компании RusBit, установка криптоматов полностью легальна, ссылаясь на то, что цифровая валюта является товаром согласно закону N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах.

