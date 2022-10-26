Вольфович: В Беларуси не планируется проведение мобилизации

Глава Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович прокомментировал слухи о мобилизации.

В Военном руководстве Республики Беларусь ответили на слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации населения.

Прокомментировал ситуация государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. По его словам, мобилизация в стране не планируется.

Александр Вольфович заявил, все угрозы национальной безопасности страны нейтрализуются имеющимися силами.

"Мобилизация в Беларуси не проводится и не предвидится, угрозы нацбезопасности нейтрализуются имеющимся комплектом сил и средств, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович", - передает ТАСС.