Дзюник уверен, что Сердючка намерена вернуться на российскую сцену

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) готов вернуться на сцену РФ, о чём говорит исполнение артистом песен на русском языке во Львове.

Леонид Дзюник убеждён, что Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, готов снова радовать своим творчеством российскую публику. Такое умозаключение продюсер сделал, узнав о инциденте с Данилко в ресторане Львова.

Сердючка, приглашенная на свадьбу, исполнила свой хит "Я не поняла" на русском, а гости с душой подпевала артисту.

После того как видео с выступлением исполнителя попало в Сеть, разразился скандал. Поступок Данилко будет разбирать специальная комиссия Львовского областного совета, а позднее передаст "дело" в полицию с целью назначения штрафа.

Во Львове аж с 2018 года введён запрет на культурные программы на русском языке.