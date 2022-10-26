Путин провёл тренировку стратегических ядерных сил России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под руководством Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара в рамках учений «Гром-2022».

26 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под руководством президента России Владимира Путина успешно прошла тренировка стратегических ядерных сил страны в рамках учений «Гром-2022», в ходе которой были нанесены массированные ядерные удары в ответ на ядерный удар противника.

Отмечается, что в ходе учений с привлечением самолётов дальней авиации Ту-95МС были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону «Кура», который располагается на Камчатке.