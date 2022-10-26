Норвежская тюрьма Хальден - самая гуманная тюрьма в мире

В тюрьме содержится около 250 заключенных. Большая часть из них совершила жесткие преступления: убийства, нападения, изнасилования; треть заключенных осуждена за продажу и употребление наркотиков.

Основной замысел и концепция проекта является помочь и перевоспитать преступников, напомнить как прекрасна жизнь, подготовить их к жизни за пределами тюрьмы и чтобы каждый заключенный стремился адаптироваться в обществе.

Халден Фенгсель, называют самой гуманной тюрьмой в мире, действительно выглядит несколько иначе, чем большинство других тюрем.

Исправительное учреждение находится посреди леса, на окнах нет решеток, можно легко сбежать, но за три года побегов не было зарегистрировано.

В камерах есть кровать, небольшой холодильник, книжная полка, телевизор, письменный стол и стул, а также отдельная ванная комната с душем, туалетом и раковиной.

В здании есть продуктовый магазин, где заключенные могут купить все необходимое для приготовления пищи для себя и друг для друга.

Также есть музыкальная студия "Criminal Records", сад, комната для молитв, тренажерный зал, учебный класс, библиотека, компьютерный класс, коттедж для свиданий с родственниками и многое другое.

Тюрьма предоставляет заключенным возможность получить образование во время отбывания наказания.

В течение дня охранники часто общаются с заключенными. Большинство охранников – женщины, которые работают без оружия.