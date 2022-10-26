Швейцария отклонила заявки Украины на поставки военного снаряжения

Федеральный совет Швейцарии отклонил заявки правительства Украины на поставки касок и бронежилетов.

Швейцария отклонила заявки правительства Украины на поставки касок и бронежилетов, говорится в отчете Федерального совета страны.

"Армейские шлемы и бронежилеты классифицируются в Швейцарии как имущество сугубо военного назначения, поэтому их поставки Украине противоречат законам страны о нейтралитете", - говорится в отчете.

Там не менее, правительство Швейцарии одобрило заявки Киева на передачу гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и тд.