Швейцария отклонила заявки Украины на поставки военного снаряжения
2022-10-26 14:49
Федеральный совет Швейцарии отклонил заявки правительства Украины на поставки касок и бронежилетов.
Швейцария отклонила заявки правительства Украины на поставки касок и бронежилетов, говорится в отчете Федерального совета страны.
"Армейские шлемы и бронежилеты классифицируются в Швейцарии как имущество сугубо военного назначения, поэтому их поставки Украине противоречат законам страны о нейтралитете", - говорится в отчете.
Там не менее, правительство Швейцарии одобрило заявки Киева на передачу гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и тд.
Опубликовано: Максим Алексеев
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