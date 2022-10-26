Путин: Украина стала инструментом внешней политики США
2022-10-26 14:52
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина практически потеряла суверенитет и превратилась в инструмент внешней политики США.
26 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с главами спецслужб Содружества Независимых Государств указал на потерю Украиной своего суверенитета.
Путин выразил свою уверенность в том, что в настоящее время Украина является лишь инструментом проводимой администрацией Байдена внешней политики Соединённых Штатов, а не независимой страной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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