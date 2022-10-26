New York Times: Саудовская Аравия обманула надежды США и сорвала секретную сделку против России
Американское издание рассказало о сорванном секретном соглашении между Вашингтоном и Эр-Риадом против России.
New York Times рассказала о том, что Саудовская Аравия обманула надежды США и сорвала секретную сделку против России по наращиванию добычи нефти. Для Вашингтона решение ОПЕК+ о сокращении добычи углеводородов стало настоящим сюрпризом.
По сообщению New York Times президент США Джо Байден в ходе своего турне по странам Персидского залива заключил секретное соглашение с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
По мнению обозревателей издания, суть сделки заключалось в наращивании добычи нефти, чтобы снизить присутствие России на рынке углеводородов и лишить ее дополнительных источников доходов.
New York Times пишет, что Москве удалось убедить саудитов отказаться от этой идеи, в результате чего ОПЕК+ приняло решение о сокращении добычи, что в свою очередь сыграло на руку Владимиру Путину.
Опубликовано: Максим Алексеев
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