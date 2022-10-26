Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Украинские СМИ заявили, что во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В среду днём, 26 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на данный момент во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что включение сирены воздушной тревоги напрямую связано с ракетной угрозой на фоне возможных поражений объектов украинской энергетической инфраструктуры ВС РФ.