Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
2022-10-26 15:27
Украинские СМИ заявили, что во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
В среду днём, 26 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на данный момент во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что включение сирены воздушной тревоги напрямую связано с ракетной угрозой на фоне возможных поражений объектов украинской энергетической инфраструктуры ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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