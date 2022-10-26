Беларусь не увидела наступательных группировок Украины
Глава Минобороны Беларуси Хренин заявил, что не видит угрозы украинского наступления.
Виктор Хренин заявил, что на совещании, которое проводил глава государства с военным блоком, президент поставил задачу доложить общественности, правдивую, реальную обстановку, которая сложилась вокруг нашей страны.
Министр отметил,военно-политическая обстановка складывается непростая.
На сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем.
Сообщил министр обороны Республики Беларусь, на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Министр подчеркнул "важность информационной составляющей, необходимости критически мыслить и оценивать информацию, которая сегодня потоком льется на нашу страну".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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