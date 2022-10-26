Риши Сунак хочет удержать Шотландию с составе Великобритании

Новый премьер-министр Риши Сунак пытается не допустить проведения референдума о независимости Шотландии.

Премьер Великобритании Риши Сунак, после назначения на пост, столкнулся с проблемой сохранения Шотландии в составе Соединенного королевства. Глава британского кабмина пытается блокировать попытку проведения референдума о провозглашении суверенитета страны.

Решая эту задачу Сунак, как его предшественники Борис Джонсон и Лиз Трасс, вспоминает о референдуме 2014 года, когда 55% жителей высказались за сохранение Шотландии в составе Великобритании.

Тем не менее, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил о необходимости проведения повторного референдума в 2023 году.