Железняк ответила Кошмал на критику коллег по сериалу Сваты

Актриса Олеся Железняк с достоинством ответила своей коллеге по "Сватам" из Украины Анне Кошмал на ее критику. Украинка утверждает, что Железняк плохо сыграла Ларису Буханкину в сериале.

Актриса Олеся Железняк сдержанно ответила на выпад в свою сторону со стороны украинской коллеги Анны Кошмал, не став конфликтовать с той.

Олеся не исключает, что критика в ее адрес может быть обоснованной, так как со стороны виднее.

Актриса заявила, что от слов Кошмал не станет к ней по-другому относится и, тем более, желать зла.