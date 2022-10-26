Железняк ответила Кошмал на критику коллег по сериалу Сваты
2022-10-26 15:50
Актриса Олеся Железняк с достоинством ответила своей коллеге по "Сватам" из Украины Анне Кошмал на ее критику. Украинка утверждает, что Железняк плохо сыграла Ларису Буханкину в сериале.
Актриса Олеся Железняк сдержанно ответила на выпад в свою сторону со стороны украинской коллеги Анны Кошмал, не став конфликтовать с той.
Олеся не исключает, что критика в ее адрес может быть обоснованной, так как со стороны виднее.
Актриса заявила, что от слов Кошмал не станет к ней по-другому относится и, тем более, желать зла.
Опубликовано: Наталья
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