Данилко грозит штраф за исполнение песен на русском языке во Львове

Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) имел неосторожность спеть композицию на русском языке во Львове. Теперь артисту грозит штраф, так как в городе введён запрет на культурные программы на русском языке ещё с 2018 года.

Недавно разразился скандал, связанный с украинским исполнителем Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка. Артист имел неосторожность спеть на свадьбе во Львове композицию "Я не поняла" на русском языке.

Теперь украинской знаменитости грозит штраф за то, что ослушался запрета на русский язык, введённый во Львове ещё в сентябре 2018 года.

Табу гласит, что в регионе запрещено использование любого "русскоязычного культурного продукта".