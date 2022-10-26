Генсек НАТО призвал Россию продлить соглашение по «зерновому коридору»
2022-10-26 16:18
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к России по вопросу продления соглашения «зерновому коридору» из Украины.
26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в официальном пресс-релизе заявил о необходимости продлить со стороны России зерновую сделку ООН, заключенную при содействии Турции.
Столтенберг отметил, что продление действия соглашения по «зерновому коридору» из Украины необходимо для тех, «кто нуждается в этом больше всего» для предотвращения возникновения гуманитарного кризиса в развивающихся странах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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