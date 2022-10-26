Власти Херсона вывезли из города останки князя Потемкина вместе с памятником в его честь

Глава Херсонской области рассказал об эвакуации из города останков князя Потемкина и монумента в его честь.

Власти Херсона вывезли из Свято-Екатерининского храма Херсона останки князя Потемкина и памятник ему. Эвакуации также подлежат монументы великим историческими деятелям России.

Вывезены памятники флотоводцу Федору Ушакову, полководцу Александру Суворову и "отцу-основателю" ВДВ Василию Маргелову.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо объяснил такое решение тем, что монументы могут стать целями для уничтожения со стороны украинских войск.